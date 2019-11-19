استنكرت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة ل​قطاع الخليوي​، في بيان "الاعتداء الذي تعرض له الزملاء في متجري ألفا في ​طرابلس​"، مؤكدة "وقوفها الى جانب الزملاء المعتدى عليهم والتضامن الكامل معهم، تطلب إتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والحمائية اللازمة لتأمين سلامة الموظفين في أي مكان وجدوا. فهم يقومون بعملهم في تأمين خدمة أساسية ل​لبنان​يين جميعا وحيوية للبنان، وتاليا لا يكافأون بالطريقة المشينة التي واجهوها في طرابلس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الخليوي إستنكرت الاعتداء على موظفي ألفا في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.