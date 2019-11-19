الناجحون في مباراة كتاب العدل طالبوا الحريري بتوقيع مرسوم تعيينهم

وجهت مجموعة من الناجحين بمباراة ​كتاب العدل​ كتابا مفتوحا إلى رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​، طالبت فيه "بعد مرور اكثر من 10 اشهر على صدور نتائج كتاب العدل، بإنصافهم من خلال توقيع مرسوم كتاب العدل وتعيين الناجحين وفقا للتراتبية".

واشار الناجحون الى أنهم "لا يحتاجون لأي اعتماد بل يدخلون الاموال للخزينة، ونظرا انه جرى في السابق توقيع مراسيم تعيين كتاب عدل في مرحلة تصريف الاعمال"، وأوضحوا أنهم "عاطلون عن العمل اقله منذ صدور النتائج قبل عشرة اشهر، وفي غالبيتهم معيلون لعائلاتهم وجميعهم مصرون على البقاء في وطنهم".

وتمنوا أن "تبدأ سلة الاصلاحات بالتوقيع على المرسوم، فالاصلاح يبدأ من تفضيل الكفاءة على الطائفية والمذهبية والمناطقية"، وأكدوا "حقهم بالتعيين وأن مفتاح احقاق الحق بيدي الرئيس الحريري".

