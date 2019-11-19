نفى الناطق باسم ​الحكومة​ الانتقالية ​السودان​ية ​وزير الثقافة​ والإعلام فيصل ​محمد صالح​ "توصل دول مصر والسودان و​إثيوبيا​ لتوافق حول بعض النقاط الجوهرية المتعلقة بمشروع ​سد النهضة​ الإثيوبي خلال اجتماعهم الأخير بأديس بابا". ولفت صالح الى أنه "يوجد نقاط جوهرية مازالت مختلف حولها بين دول الثلاث السودان وإثيوبيا ومصر حول عدد سنوات ملء سنوات سد النهضة و حجم تصريف ​المياه​ السنوي خلف السد الإثيوبي"، مشيرًا الى أن "النقطة المثيرة للجدل هي عدد السنوات لملء الخزان الإثيوبي، ولم يتم الاتفاق بالكامل عليها، ولا يوجد أرقام محددة لملء السد. الحديث عن ملء الخزان في 7 سنوات، هذا سقف زمني، وهذا يعتمد على هيدروجية النهر وحجم تدفق المياه، لذلك قد تصل فترة ملء السد في 7 سنوات أو قد يقل قليلًا".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة السودانية: لا تزال هناك خلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.