الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الأوضاع في إيران

أعربت منظمة الأمم المتحدة عن "شعورها بالقلق البالغ إزاء استخدام سلطات ​الأمن​ ال​إيران​ية، الرصاص الحي ضد المحتجين"، داعية إياها إلى "تجنّب ​العنف​ ضد ​التظاهرات​ السلمية"، مشيرةً إلى أن "الأنباء التي تشير لمصرع العديد من الأشخاص في عموم إيران، جراء استخدام الرصاص الحي، مثيرة للقلق البالغ بشكل خاص".

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