سلطات كوريا الجنوبية ترسل مدمرة إلى موقع احتجاز الحوثيين سفينتين لها قرب سواحل اليمن

أفادت وكالة "يونهاب" في ​كوريا الجنوبية​ بأن سلطات البلاد "أرسلت مدمرة "كانغ -كام -تشان"، التي كانت تقوم بمهامها لمكافحة ​القراصنة​ قبالة السواحل ​الصومال​ية، إلى موقع احتجاز سفينتين تابعتين لها على يد قوات جماعة "​أنصار الله​" الحوثية في ​البحر الأحمر​ قبالة سواحل محافظة ​الحديدة​ غرب اليمن.

ولفت مصدر في ​وزارة الخارجية​ الكورية الجنوبية، بحسب ما نقلته الوكالة، إلى أنه "من المتوقع أن تصل المدمرة إلى مكان الحادث يوم الخميس"، موضحًا أن "​السفينة​ الحربية ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع".

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، أن قوات ​الحوثيين​ احتجزت، أمس الاثنين، 3 سفن، تعود 2 منها لكورية الجنوبية وواحدة سعودية، في مياه البحر الأحمر على بعد 15 ميلا من جزيرة كمران في اليمن.

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وأوضحت أن ​السفن​ كان على متنها 16 شخصا، من بينهم مواطنان كوريان جنوبيان في الستينات من العمر، وقالت إنها ترسو حاليا في ميناء الصليف في محافظة الحديدة في اليمن، وتم احتجازها عند توجهها إلى ميناء بربرة في الصومال، من ميناء جازان في ​السعودية​.

ومساء الاثنين، اتهم ​التحالف العربي​ بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ عملية سطو وخطف بحق قاطرة كانت تقوم بقطر حفار بحري في مياه جنوب البحر الأحمر، واصفا الحادث بالعملية الإرهابية.

من جانبها، أفادت قوات ​خفر السواحل​ التابعة للحوثيين بضبط 3 سفن إحداها سعودية تحمل اسم "رابغ-3" على بعد 3 أميال من جزيرة عقبان اليمنية، وقالت "أنصار الله" إنها ستفرج عن السفينتين الأخريين حال ثبوت أنها لكوريا الجنوبية وليستا للتحالف العربي.

