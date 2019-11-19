اشتية: الحكومة الفلسطينية تجتمع الأربعاء لبحث إعلان واشنطن بشأن الاستيطان

كشف رئيس الوزراء الفلسطيني ​محمد اشتية​ عن أن "​الحكومة الفلسطينية​ ستعقد اجتماعا طارئا، لمناقشة التبعات المترتبة على إعلان ​الولايات المتحدة الأميركية​ الأخير، بشأن ​الاستيطان​ الإسرائيلي في ​الضفة الغربية​"، مشيراً إلى أن "الحكومة بدأت بالتحرك مع مؤسسات القانون الدولي ودول ​العالم​، للوصول إلى إجماع دولي رافض للإعلان، واتخاذ إجراءات ضده".

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