نائب روسي: استئناف تركيا المحتمل لعمليتها بسوريا يجب أن يكون موضوع مفاوضات

أعلن نائب رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، فلاديمير جاباروف، أنّ "استئناف ​تركيا​ المحتمَل للعمليات في ​سوريا​ يجب أن يكون موضوع مفاوضات، يمكن من خلالها إقناع ​أنقرة​ بأن التكوينات الكردية سيتمّ سحبها من المنطقة الأمنيّة".

ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "هذه المفاوضات ضروريّة لتجنّب الاشتباكات بين الجيشين السوري والتركي"، مذكّرًا بأنّ "​روسيا​ توفي دائمًا بوعودها". وأوضح أنّه "إذا وعدت روسيا بشيء ما، بما في ذلك ضمان انسحاب الوحدات الكردية، فستفي بذلك، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، فلا أستطيع أن أتنبأ".

وكان قد أشار وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، في وقت سابق، إلى أنّ أنقرة مستعدّة لاستئناف العمليّات في سوريا إذا لم تفِ روسيا والولايات المتحدة بالتزاماتهما بسحب الوحدات الكردية من المنطقة الأمنية.