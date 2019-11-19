الجيش الايراني: الجهوزية التامة للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابه

اعلن الجيش ال​ايران​ي جهوزيته ويقظته الكاملة "للدفاع عن استقلال البلاد ووحدة ترابها باعتبارها مبدأ لا بد منه للجميع"، مدينا اعمال الشغب الاخيرة"، مؤكدا "يقظته وجهوزيته الكاملة لحراسة حدود الوطن الإسلامي".

وشدد الجيش في بيان على أنه "في ظل استمرار الامن والاستقرار في البلاد وضرورة توعية المواطنين على المؤامرات المخطط لها من قبل الاعداء، يتعين التحلي باليقظة ورفع الجهوزية لمواجهة اي مؤامرة تهدد امن حدود ايران الاسلامية"، معتبرا أن "أعداء ​الثورة الإسلامية​ لم يدخروا جهدا على مدى اربعة عقود للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الايرانية وسعوا دوما لتحقيق هذا الامر من خلال العديد من المخططات".

واشار الى أنه "في الوقت الذي سجلت جبهة ​المقاومة​ عهدا جديدا من انتصارات شعوب المنطقة عبر هزيمة ​الارهاب​ المدعوم اميركياً، تواصل الجمهورية الاسلامية الايرانية صمودها بوجه الضغوط القصوى المعادية وقد جعلت الاعداء يعيشون حالة الضعف والعجز بحيث لجاوا إلى فتنة جديدة ضد الثورة الاسلامية وبادروا الى مواجهتها عبر توظيف كافة مرتزقتهم والمغرر بهم وابواقهم الدعائية الشيطانية".