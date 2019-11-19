الأمم المتحدة: المستوطنات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة انتهاك للقانون الدولي

أكدت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "موقفها ثابت ولم يتغير، حيال اعتبار المستوطنات الاسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتهاك للقانون الدولي"، منتقدةً "قرار ​الإدارة الأميركية​ بعدم اعتبار المستوطنات الاسرائيلية، مخالفة للقانون الدولي"، قائة "إن الموقف السياسي لبلد ما، لا يغيّر القوانين الدولية ولا موقف ​مجلس الأمن الدولي​ حيال هذا الموضوع".

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