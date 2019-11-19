الداخلية العراقية تعلن إنهاء حالة "الإنذار القصوى"

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الطاهري الياسري إنهاء حالة "الإنذار القصوى" في البلاد، مؤكدا "عودة الدوام الاعتيادي لموظفي الوزارة بدءاً من اليوم". ولفت في بيان الى أن "هذا القرار يأتي بعدما بذل موظفو الوزارة جهودا كبيرة، خلال الأيام الماضية".

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