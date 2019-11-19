معاون وزير السياحة السوري: يوجد على الأراضي السورية سياح ومواطنون روس

أكد معاون وزير السياحة السوري بسام بارسيك "وجود مواطنين وسياح روس على الأراضي السورية"، مشيرًا الى أنه "لا توجد شركات معتمدة معتمدة لدى وزارة السياحة. أي شركة سياحية روسية مرخصة في روسيا باستطاعتها أن ترسل سياحاً إلى سوريا".

وكانت الوكالة الفدرالية الروسية للسياحة "روس توريزم" قد أوصت منظمي الرحلات السياحية، بتعليق بيع الرحلات السياحية إلى سوريا حتى يستتب الأمن في البلاد، داعية المواطنين الروس إلى عدم السفر إلى سوريا".

كما دعت الوكالة الروسية السياح الروس الذين يتواجدون في سوريا لأن يتخذوا جميع التدابير اللازمة لضمان أمنهم الشخصي، وكذلك توخي الحذر الشديد في تصرفاتهم وتحركاتهم في أنحاء الأراضي السورية.