سانا: القوات الأميركية نفذت إنزالا جويا على منزل في تل أحمر بريف الحسكة وخطفت شقيقين

ذكرت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "​القوات الأميركية​ نفّذت إنزالًا جويًّا عبر مروحيّة على أحد المنازل في قرية تل أحمر ب​ريف الحسكة​ الجنوبي، وخطفت شابَين شقيقَين".

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