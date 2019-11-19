أعلن مصدر بالقصر الرئاسي ب​السودان​ لوكالة "الاناضول" التركية أن "وفدا حكوميا رفيعا، وأعضاء من ​قوى الحرية والتغيير​، توجهوا الثلاثاء، إلى مدينة بورتسودان لاحتواء نزاع قبلي"، موضحاً أن "الوفد الحكومي يضم عضو المجلس السيادي، حسن شيخ إدريس، ووزير الداخلية، عادل بشاير، و​وزير الثقافة​ والإعلام، فيصل ​محمد صالح​ كما يضم أيضا أعضاء قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الشيخ، وفيصل شبو، ووجدي صالح، للوقوف على الأوضاع بالمدينة، والاستماع إلى وجهات نظر وتطلعات إنسان شرق السودان".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر سوداني للاناضول: وفد حكومي سوداني يتوجه لبورتسودان لاحتواء نزاع قبلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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