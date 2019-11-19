شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان : رئيس الوزراء يوجه بسرعه انهاء مشروعات الصرف الصحي بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت لجنة الاسكان والمرافق العامة خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حموده، طلب الاحاطة المقدم من النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الافريقية بشأن تأخر تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، في حضور اللواء محمد البدري - رئيس شركة المياة والصرف الصحي .

وافاد ممثلو شركة المياه والصرف، حسب البيان الصحفي، بتنفيذ ثلاث وحدات رفع وهم المدينة الرئيسية ومحطة الرفع الفرعية بالإضافة الي محطة المعالجة بنسبة 90٪؜ ويتبقي تنفيذ اربع وحدات وهم نجع مازن وأولاد يحيي بحري وأولاد يحيي قبلي والحاجر ( نسبةً التنفيذ 30٪) .

وأوضح ممثلو الشركة، أن السبب الرئيسي في تعطل المشروع قرارات التخصيص لإنشاء المحطات نظرا لعدم إنهاء اجرآت التخصيص من قبل المحافظة وأملاك الدولة او الاراضي المتبرع بها من قبل الأهالي .

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وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الافريقية، إن مستشار رئيس الوزاء افاد بأن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي بدار السلام وعلي السلطات المعنية سرعة إنهاء قرارات التأخير في تخصيص الاراضي المخصصة لإنشاء محطات الرفع.