شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان : رئيس الوزراء يوجه بسرعه انهاء مشروعات الصرف الصحي بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر
وافاد ممثلو شركة المياه والصرف، حسب البيان الصحفي، بتنفيذ ثلاث وحدات رفع وهم المدينة الرئيسية ومحطة الرفع الفرعية بالإضافة الي محطة المعالجة بنسبة 90٪ ويتبقي تنفيذ اربع وحدات وهم نجع مازن وأولاد يحيي بحري وأولاد يحيي قبلي والحاجر ( نسبةً التنفيذ 30٪) .
وأوضح ممثلو الشركة، أن السبب الرئيسي في تعطل المشروع قرارات التخصيص لإنشاء المحطات نظرا لعدم إنهاء اجرآت التخصيص من قبل المحافظة وأملاك الدولة او الاراضي المتبرع بها من قبل الأهالي .
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الافريقية، إن مستشار رئيس الوزاء افاد بأن المهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجه بسرعة إنهاء مشروع الصرف الصحي بدار السلام وعلي السلطات المعنية سرعة إنهاء قرارات التأخير في تخصيص الاراضي المخصصة لإنشاء محطات الرفع.
كانت هذه تفاصيل خبر طارق رضوان : رئيس الوزراء يوجه بسرعه انهاء مشروعات الصرف الصحي بدار السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.