شكرا لقرائتكم خبر عن تحية من بولاق الدكرور لرئيس البرلمان فى الجلسة العامة..إعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وجه النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور، الشكر للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإحالة الاستجواب المقدم ضد وزيرة الصحة بشأن إشكاليات الخدمات بمستشفي بولاق الدكرور في الجيزة، لهيئة مكتب مجلس النواب، لتحديد موعد لمناقشته.

وقال "الحسينى" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، موجهاً حديثه لرئيس البرلمان، : "باسم المناطق العشوائية والشعبية نحييك لإدراج استجواب وزيرة الصحة، الموضوع عامل إنطباع لا يمكن تصديقه، بولاق الدكرور تصدرت كل الصحف، والغرض الأساسى من الاستجواب إننا عاوزين نبنى، احنا معندناش خلاف شخصى مع حد".

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وتابع عضو مجلس النواب، : " بعد 17 سنة من الاهمال شفنا الحكومة بتجرى على المستشفى، وهو ما نشكرك عليه يا دكتور على".