ممدوح الحسينى مطالبا بالتصدى لمقاهى الإنترنت غير المرخصة: تفسد أخلاق الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، "مقاهى الانترنت" المنتشرة فى كل المحافظات والمدن والقرى، وذلك فى بيان عاجل أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال. وقال "الحسينى"، فى كلمة خلال الجلسة العامة، إن هذه "السايبرات" تتسبب فى إفساد أخلاق طلاب المدارس والجامعات، وتسربهم من التعليم، فهم يتركون مدارسهم وجامعاتهم ويجلسون ساعات طويلة فى هذه "السايبرات والتى أغلبها غير مرخصة". وتابع ممدوح الحسينى: "لابد من اتخاذ إجراء سريع من وزارة التنمية المحلية وتوجيه جميع المحافظات والوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة بأن تبحث هذه السيبرات غير المرخصة حتى نحافظ على أولادنا من التسرب من التعليم". Advertisements

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