شكرا لقرائتكم خبر عن حزب التجمع يرفض تصريحات وزير الخارجية الأمريكى حول المستوطنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حزب التجمع، إن الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، تواصل العدوان على مصالح الشعب الفلسطينى وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، حيث تأتي تصريحات وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، 2019 أمس، التى أعلن خلالها أن حكومة بلاده لم تعد ترى فى بناء المستوطنات فى الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولى، حلقة جديدة فى سلسلة انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لكل قرارات الشرعية الدولية بخصوص الصراع العربى الصهيونى، والانحياز السافر للكيان الصهيونى، وتمكينه من ضم أراضى الضفة الغربية لدولة الكيان، وإنهاء حل الدولتين.

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وقال حزب فى بيان له، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى هى حلقة جديدة من سلسلة حلقات التحالف الأمريكي الصهيوني لتصفية القضية الفلسطينية، تضاف لحلقات إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة إسرائيل، وإعلانه ضم الجولان السورية المحتلة للدولة الصهيونية.

وأعلن حزب التجمع رفضه للتصريحات الجديدة لوزير الخارجية الأمريكى، مطالبا المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية القيام بدورها لصد هذا العدوان الجديد على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، ويطالب الدول العربية بسرعة التحرك لوقف مخطط التحالف الأمريكى الصهيونى لتصفية القضية الفلسطينية، بوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيونى، ودعم صمود الشعب الفلسطينى ونضاله لإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.