شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال عن مشكلة سعر القصب السكر : ليست مسئولية المالية ولا الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن مشكلة عدم زيادة سعر قصب السكر ليست مسئولية المالية أو الزرعة، مضيفا: "كل سنة كان يحدث زيادة فى سعر محصول السكر عدا السنة الماضية لم تحدث زيادة والناس قبلوا وتحملوا".

وأضاف عبد العال:"هناك أكثر من 11 منتج بيطلعوا من قصب السكر وهى غائبة عن كثير من المسئولين"، قائلا:"إن النائب فتحى قنديل يناضل كل سنة من أجل حل هذه المشكلة وأتمنى أن يصبح نقيبا للفلاحين".

جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب فتحى قنديل فى اليبان العاجل بالجلسة العامة حول مشكلة قصب السكر، بأن الحكومة أهملت محصول قصب السكر نهائيا مضيفا:"دا محصول استراتيجى يزرع فى خمس أو 6 محافظات وهناك أكثر من 6 ملايين بياكل من قصب السكر".

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وأضاف قنديل، أن سعر الطن فيه 720 جنيها ولم يرتفع مثل باقى المحاصيل، مشيرا إلى غلاء السولار والمبيدات وسعر العمالة، وطالب قنديل الدكتور على عبد العال بالتدخل لمناقشة هذا الأمر قبل عمل شركات السكر.