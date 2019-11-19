شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يحيل قانون الإجرءات الضريبية للجنة الخطة والموزانة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كما أحال المجلس ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة ، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان، وأكثر من 60 نائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية.
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