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رئيس البرلمان يحيل قانون الإجرءات الضريبية للجنة الخطة والموزانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

أحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، عدد من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية لمناقشتها ، وتضمنت المشروعات المحالة قانون مشروع مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاجرءات الضريبية السابق إرساله فى ذات الشأن إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة ومكتب اللجنة التشريعية.

 

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كما أحال المجلس ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر إلى لجنة مشتركة من لجنة المشروعات ومكاتب اللجان الاقتصادية والخطة ، وكذلك  مشروع قانون مقدم من النائب سامى رمضان،  وأكثر من 60 نائب بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة التشريعية.

 

 

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