شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: كل ما بمشي فى سوق السيدة عائشة بتشتم بسبب تأخر التطوير.. وعبد العال يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب جمال الشويخ نائب دائرة الخليفة، إن تأخر محافظة القاهرة فى تطوير سوق السيدة عائشة يعرضه لكم هائل من الشتائم. وأضاف خلال بيان عاجل بالجلسة العامة اليوم: "كلما مررت بالسوق أتعرض لكم هائل من الشتائم والسباب، بسبب عدم تنفيذ المشروع"، وتابع قائلاً: "مشروع التطوير بقاله سنتين ولم ينفذ" وتابع: "كل ما بمشى في السوق بتشتم من الناس". Advertisements وعقب الدكتور على عبد العال ممازحا النائب: "بيعملولك دعاية انتخابية ببلاش أهو"، ورد النائب متعجباً: "بالشتيمة؟"، فرد عبد العال قائلاً: "خدمة المواطن بقى.. وأحنا كلنا بنتشتم وإيه يعني".

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