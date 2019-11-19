شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتهم "البترول" بالفساد بسبب أزمة خط أنابيب إيتاى البارود.. ورئيس البرلمان يرد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم النائب أحمد العرجاوى، وزارة البترول بالفساد فى بيانه العاجل الذى ألقاه فى الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، برئاسة الدكتور على عبد العال، على خلفية ما حدث الأربعاء الماضى، من كسر خط أنابيب مركز إيتاى البرود، والذى راح ضحيته نحو 7 أشخاص.
وأكد النائب، فى كلمته خلال الجلسة العامة: "بعض من راحوا ضحية هذه الواقعة له ذنب، وآخرين ليس لهم ذنب، ولكن ذلك بسبب الفساد المستشرى بوزارة البترول، لإن الخط كان معمول بطمبة، الناس بتستخدمها لتوصيل البنزين للعديد من النافذات، وكل شئ مثبت فى المحاضر الرسمية".
وعقب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بأن وزارة البترول من أكثر الوزارات التى تعمل بشفافية، وإذا كان هناك خطأ، النيابة العامة تحقق فيه، على حد قوله.
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