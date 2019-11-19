شكرا لقرائتكم خبر عن "عبد العال" للنواب:"البرلمان ليس ساحة لإلقاء خطب..الأحزاب برا كتير جداً" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان لإلقاء عدة بيانات عاجلة للحكومة، أنه قد أُرسلت إليه عدة طلبات للكلمة تخرج عن البيانات العاجلة وعن اللائحة، مشدداً فى حديثه للنواب، : " لا يجوز التحدث فى غير ما نصت عليه اللائحة، المجلس ليس ساحة لإلقاء خطب، اللى عاوز يلقى خطب فيه أحزاب برا كتير جداً أو يلقيها عنده فى الداوئر".
وتابع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، : " هنا فى البرلمان لائحة تنظم الكلمات، بعض النواب اللى إتكلموا فى البيانات العاجلة يوم 5 نوفمبر، وطلبوا الكلمة، لأ مش هديله، وإلا تبقى احتكار، ولا يجوز مغادرة القاعة إلا بعد استئذان رئيس المجلس، بس أنا بفوتها كده".
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