شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يرفض تصريح وزير الخارجية الأمريكى بشأن بناء مستوطنات إسرائيلية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، رفض البرلمان المصرى واستنكاره للتصريح الصادر صباح اليوم من وزير الخارجية الأمريكية، الذى قال فيه أن بناء المستوطنات الإسرائيلية على الأرض المحتلة فى فلسطين أمر لا يخالف القانون الدولى.

وأضاف "عبد العال" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، أن هذه الأراضى محتلة، طبقًا للقانون الدولى، ولقرارات الأمم المتحدة، ولا يجوز للسلطة المحتلة وفقًا للقانون أن تغير طبيعة الأراضى المحتلة، واصفًا تلك الممارسات بغير المشروعة، مشددًا: "هذا القرار أو التصريح هو والعدم سواء، باسم مجلس النواب نستنكر هذا القرار ونرفضه جملة وتفصيلًا".

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جاء ذلك تعقيبًا على ما قاله النائب سعد الجمال، ردًا على تصريح وزير الخارجية الأمريكى: " لا ندرى أى قانون يقصدون، هل هو قانون القوة أو الغاب أم الضرب بعرض الحائط بالقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، مجلس الأمن أكد فى قراره بعد 1967، أن الأراضى التى تم احتلالها هى أراضى فلسطينية".

واستطرد عضو مجلس النواب: " الذين سيقومون فى هذه المستوطنات يهود متطرف، إسرائيل تمارس أبشع أنواع العدوان على الفلسطينيين فى غزة"، مطالبًا رئيس البرلمان بتوجيه خطاب إلى الاتحاد البرلمانى الدولى لوضع بند دائم على جدول أعمال هذا الاتحاد بشأن ما صدر من وزير الخارجية.