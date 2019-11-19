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على عبد العال يمازح نائبا: ما تمشيش ورا مرتضى منصور.. مشاكله كتير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، بياناً عاجلاً موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، بشأن حجز 3000 طن أسمدة فى المخازن وعدم صرفها للفلاحين بسبب الكارت الذكى، مؤكداً: "35 ألف فدان بنجر سيهلكوا".

 

وأضاف "وهدان" فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان: "الموظف خايف يصرف الأسمدة علشان الكارت الذكى، والأسمدة لو قعدت أكتر من وقت معين هتفسد، ودا إهدار مال عام، لإنه لا الفلاح هيستفاد ولا الأسمدة هتفضل صالحة".

 

وخلال حديث وكيل البرلمان، طالب الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بضبط الإيقاع فى قاعة البرلمان، ومازح النائب محمد الحسينى بمطالبته بعدم السير مع النائب مرتضى منصور، بقوله: "إجلس يا حسينى، وما تمشيش ورا مرتضى علشان إنت عارف، مرتضى مشاكله كتير".

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (1)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (2)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (3)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (4)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (5)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (6)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (7)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (8)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (9)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (10)

 

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جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (11)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (12)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (13)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (14)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (15)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (16)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (17)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (18)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (19)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (20)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (21)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (22)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (23)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (24)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (25)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (26)

 

جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال (27)
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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