عبدالعال للنواب: المجلس ليس ساحة لإلقاء الخطب.. ومغادرة القاعة بالإذن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن عدد كبير من البيانات العاجلة، التي تقدم بها النواب، تخرج عن الإطار الذي حددته اللائحة للبيانات العاجلة، قائلا: "المجلس ليس ساحة لإلقاء الخطب".

وأضاف رئيس البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن بعض النواب ألقوا بيانات عاجلة في الجلسات الماضية، ويرغبون في إلقاء بيانات خلال الجلسة الحالية وهو لن يحدث حتى لا تكون الجلسة حكرا على أحد.

وانتقد عبدالعال، مغادرة بعض النواب لقاعة المجلس، حال عدم حصولهم على الكلمة، مشددا على أنه ليس من حق النائب مغادرة القاعة إلا بإذن من رئيس البرلمان، مداعبا النواب: "أنا ممكن أحاسب النائب على المغادرة بدون إذن.. بس أنا بفوتها".​