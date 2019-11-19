بالصور- جامعة أسوان تفوز بالمركز الأول في "أولمبياد الفتاة الأفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

حصدت جامعة أسوان، المركز الأول في أولمبياد الفتاة الأفريقية، والذى استضافته محافظة أسوان في الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر الجاري، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومشاركة 80 فتاة أفريقية مثلن بعض دول القارة السمراء.

وقال الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، إن فتيات الجامعة فزن بالمركز الأول في لعبتي كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة على مستوى البطولة.

وأكد رئيس جامعة أسوان، على أهمية مشاركة الجامعة في بطولة الفتاة الأفريقية

واختيارها كممثل أوحد لمصر في البطولة، وذلك تماشيًا مع إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019.