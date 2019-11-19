وفد جامعة الأزهر يختتم زيارته لمحافظة الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، ختام زيارة وفد جامعة الأزهر لمركز الداخلة، للوقوف على أهم المقومات التي تمتلكها المحافظة تمهيدا للبدء في إجراءات إنشاء فرع الجامعة في مدينة موط.

وأضاف، أن اللجنة بدأت زيارتها منذ يومين، وذلك بعد موافقة وترحيب فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على إنشاء فرع الجامعة بالوادي الجديد، وذلك من خلال استغلال بعض المباني التابعة للمحافظة وغير المستغلة لتكون مقرات لكليات الجامعة.

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وأكد "عبدالقادر"، أن الاجتماع الذى استضافته المحافظة بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ووفد جامعة الأزهر المكون من الأستاذ الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور محمود صديق، عميد كلية الطب ونائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط، وأحمد عباس، أمين عام مساعد فرع الجامعة بأسيوط، كان مثمرا وتطرق للعديد من أشكال التعاون بين جامعة الأزهر والمحافظة.

وأعلن النائب تامر عبد القادر، أنه جرى الاتفاق بين المحافظة ووفد جامعة الأزهر، على التعاون الطبي لتوفير الخدمة الطبية الملائمة لأهالي الوادي، من خلال مستشفيات جامعة الأزهر ومستشفيات الوادي الجديد.

وأشاد "عبد القادر"، بموقف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر، والذي حصر المحفزات التي يمكن طرحها على أعضاء هيئة التدريس بفروع الجامعة بالمحافظات الأخرى لإقناعهم بالعمل في فرع الجامعة المزمع افتتاحه في مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.