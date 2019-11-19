"النواب" يستنكر موقف الخارجية الأمريكية من بناء المستوطنات الإسرائيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، استنكار المجلس ورفضه الكامل لما صدر عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن "قانونية بناء المستوطنات الإسرائيلية" على الأراضى الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

وقال عبدالعال - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على بيان عاجل للنائب سعد الجمال اليوم الثلاثاء- إنه لا مشروعية للمستوطنات الإسرائيلية، فهى بنيت على أراض محتلة وفقا للقانون الدولي، ومخالفة وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بالأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف: لايجوز لسلطة الاحتلال أن تقوم بممارسات غير مشروعة تغير من طبيعة الأرض المحتلة، إن قرار وزير الخارجية الأمريكي هو والعدم سواء، نستنكره ونرفضه جملة وتفصيلا.

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ودعا النائب سعد الجمال، في بيانه العاجل- رئيس مجلس النواب الممثل العربي في البرلمان الدولي إلى توجيه خطاب للبرلمان الدولي لوضع بند دائم على أجندة اجتماعاته بشأنه ما صدر من وزير الخارجية الأمريكي، متسائلا: من يحمي القانون الدولي وأين الأمم المتحدة؟ عليها التحرك لحماية القانون الدولي.

وأشار الجمال إلى أن وزير الخارجية الأمريكي قال: "إن بناء المستوطنات على أرض الضفة الغربية لايخالف القانون الدولي، أي قانون يقصد قانون القوة أم قانون الغاب، أم أنه يضرب عرض الحائط بنصوص القانون الدولي والقانون الدولى الإنساني.

وتابع: مجلس الأمن الدولي اعتبر في قرار صادر عنه "الأرض المحتلة في 5 يونيو عام 1967م أرض محتلة لا تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيادة عليها، المستوطنات ترسيخ للعنصرية التي عفا عليه الزمن فسكانها من اليهود المتطرفين، ولا تفرقة بين الناس بسبب الدين، وأن إسرائيل تمارس العدوان الغاشم على غزة ويأتي القرار الأمريكي ليشجع الاستيطان على الأرض المحتلة".​