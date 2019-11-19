بالصور- حملة في أسوان لتوعية "الحلاقين" بطرق الوقاية من "فيروس سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

تواصل مديرية الشئون الصحية في محافظة أسوان، أعمال المحور الثالث لمبادرة القضاء على "فيروس سي" والذي يشمل الوقاية من المرض، في إطار خطة الدولة للقضاء على المرض بحلول 2020

وقال الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي بأسوان، إن الحملة تقوم بجولات مكثفة للمرور على صالونات الحلاقة والكوافيرات ومراكز التجميل لتوعية العاملين فيها بخطورة "فيروس سي" وطرق انتقال المرض والعدوى وطرق الوقاية، بالإضافة لتوزيع ملصقات ومنشورات تثقيفية على أصحاب تلك الأماكن لزيادة وعي المواطنين،

وتستمر الحملة حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور محمد علي، مدير إدارة الثقافة الصحية بالمديرية، والدكتور محمد عرفة منسق الحملة بمحافظة أسوان.