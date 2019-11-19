سلطة الطيران تنظم دورة تدريبية لسعوديين وعراقيين عن قواعد المنافسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد

تستضيف سلطة الطيران المدني، فعاليات دورة تدريبية حول "قواعد المنافسة العادلة بين شركات الطيران"، التي تنظمها المنظمة العربية للطيران المدني خلال الفترة من 17 نوفمبر حتى 21 نوفمبر الجاري.

وبحسب بيان، افتتح الدورة التدريبية، التي تقام بمقر السلطة، الكابتن خالد عبدالمنعم، نائب رئيس السلطة، تهدف الدورة إلى تزويد المتدربين بقواعد المنافسة في القوانين المختلفة وقواعد المنافسة في "الايكاو" والاتحاد الأوروبي.

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يشارك في الدورة متدربين من مصر والسعودية والعراق.

يشرف على الدورة خالد عنتر، خبير النقل الجوى بالمنظمة، ويقدم المحاضرات فيها الدكتور عصام عبدالمعبود استاذ القانون الدولي.

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