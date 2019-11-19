السعودية تنتزع 1658 لغمًا حوثيًا خلال أسبوع

أكد المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) على انتزاع 1658 لغمًا وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المناطق المحررة، خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري.

وذكر ‏مدير عام المشروع أسامة القصيبي - في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية

اليوم الثلاثاء - أن الفرق الميدانية للمشروع نزعت خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر 1658 لغمًا وذخيرة غير منفجرة، لافتًا إلى انتزاع 1140 ذخيرة غير منفجرة و43 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى 464 لغمًا مضادًا للدبابات و11 لغمًا مضادًا للأفراد.وأوضح القصيبي أن الفرق الهندسية للمشروع نزعت منذ بداية الشهر الجاري وحتى يوم 14 نوفمبر 3186 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، مشيرًا إلى أن فرق (‎مسام) نزعت منذ انطلاق المشروع وحتى 14 نوفمبر الجاري 105 آلاف و395 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة كانت قد زرعتها الميليشيات الحوثية.