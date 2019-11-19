الكويت: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية أو شرعية

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، إن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية أو شرعية؛ وذلك ردا على اعتبار واشنطن هذه المستوطنات شرعية ولا تخالف القانون الدولي.

وقال الجارالله - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء: "من جانبنا نؤكد عدم قانونية

وشرعية هذه المستوطنات، وندعو إلى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بها، حتى لا يكون هناك إخلال بالتزامنا بهذه القرارات.وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي، أن التحلل من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية، سيقوّض فرص السلام ويجهض الجهود الهادفة إلى تحقيقه.وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد أعلن - في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الاثنين بمقر وزارة الخارجية الأمريكية -، أن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة "مخالفة للقانون الدولي".