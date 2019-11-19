إعادة دفعة جديدة من أطفال المواطنين الروس المقاتلين في صفوف داعش

أعادت روسيا أطفال مواطنيها المقاتلين في صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي من العراق، وذلك في رابع دفعة إجلاء للأطفال من هذا النوع.

أوضحت وزارة الطوارئ الروسية - وفقًا لقناة (روسيا اليوم)

الإخبارية الثلاثاء - أن الأطفال تم إجلاؤهم من مختلف المدن العراقية، واحُتجزوا في بغداد مع أمهاتهم، اللاتي تمت إدانتهن أو لا زلن قيد التحقيق بتهم الانتماء إلى منظمات إرهابية.وفي السياق ذاته، ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الروسية أن 32 طفلًا تمت إعادتهم إلى روسيا تتراوح أعمارهم من 1 إلى 9 سنوات، وسيتم نقلهم إلى مستشفى الأطفال لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.