أمين الجامعة العربية يعزي في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان

توجه أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لدولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وقيادة وشعباً بخالص التعازي وأصدق المواساة في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان..داعياً الله أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ورضوانه وأن يلهمهم وكل محبيه الصبر والسلوان. برحمته الواسعة ورضوانه وأن يلهمهم وكل محبيه الصبر والسلوان. وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،اليوم الثلاثاء، بأن الأمين العام تقدم بخالص العزاء والمواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي ، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان. العزاء والمواساة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي ، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية في وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

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