الاكتتاب في شركة أرامكو..جائز

أجاز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله ال الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، المشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية.

وجاء قوله بمشروعية الاكتتاب في شركة أرامكو ردًا على سؤال لأحدهم عبر تطبيق الفتوى، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء، عن حكم الاكتتاب.ِ

وقال الدكتور عبد العزيز أن المشاركة فيها حلال حيث أنها من أعمدة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية،

والمشاركة فيها طيبة وحتى المشايخ، سيشاركون فيها.

كما أكد الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، ، أن الحكم الشرعي للمشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية هو أنه حلال وجائز، موضحًا أن شركة أرامكو ليست من بنك فيها ربا وهي شركة تشتغل وتنقب وتعمل وتحفر وتبيع .ِ

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والجدير بالذكر أن أرامكو أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها، إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك، وتواصلت عمليات اكتتاب الأفراد وبناء سجل الأوامر في طرح أرامكو لليوم الثالث.

وأوضحت وكالة موديز أن إدراج حصة من عملاق الطاقة في السوق السعودية يعتبر إيجابيًا لقطاع إدارة الأصول في المملكة، من حيث تحسين السيولة وحجم التداول في سوق الأسهم السعودية،

وسيكون الإعلان عن السعر النهائي للسهم في الخامس من ديسمبر.



