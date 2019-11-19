من هو الشيخ صباح ​خالد الحمد الصباح​ رئيس مجلس الوزراء​ الكويتي الجديد

عين ​أمير الكويت​ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الشيخ صباح ​خالد الحمد الصباح​ رئيسا ل​مجلس الوزراء​ وكلفه بترشيح أعضاء ​الحكومة​ الجديدة.

شغل الشيخ صباح خالد مناصب عدة، أبرزها أنه كان سفيرا للكويت لدى السعودية ومندوبا لها لدى منظمة المؤتمر الإسلامي خلال الفترة من 1995 وحتى 1998، ثم صدر مرسوما أميريا بتعيينه رئيساً لجهاز الأمن الوطني بدرجة وزير في 1998، ثم وزيرا للإعلام خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، ثم أضيف إليه حقيبة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بعد استقالة وزيرها لرغبته بالترشح لانتخابات مجلس الأمة.

كما تم تعيين الشيخ صباح خالد عين نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، واستمر نائبا لرئيس مجلس الوزراء وزيرا للخارجية منذ 19 يوليو 2012 وحتى استقالة الحكومة يوم الخميس الماضي.

وكان أمير الكويت أصدر قبل يومين أمرًا بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وذلك عقب بيانات هجومية متبادلة بينهما، وإثارة قضية تجاوزات صندوق الجيش الكويتي، والتي قدرت بنحو 240 مليون دينار كويتي.

وينص الدستور الكويتي على أنه لا

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يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين، ما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

تشكيل الحكومة الجديدة

الشيخ صباح الأحمد ، بقصر بيان اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، والشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق، والشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث تم تكليف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسماءهم على أمير الكويت لإصدار مرسوم تعيينهم.

الجدير بالذكر أن أمير الكويت قبل استقالة الحكومة، الخميس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلبا لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.