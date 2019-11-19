الحكومة الإيرانية تكشف سبب قطعها لخدمات الإنترنت

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن قطع الإنترنت في البلاد على خلفية الاحتجاجات يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أضاف ربيعي، أن قرار قطع الإنترنت من مجلسالأمن القومي كان طبيعيًا، لأن البعض أراد استغلال المظاهرات، مؤكدًا أنه ستجري إعادة وصل الإنترنت في المحافظات التي لا يجري فيها استغلاله ضد البلاد أولًا.
وتابع ربيعي قائلًا: "نعترف بأن قطع الإنترنت تسبب بالكثير من المصاعب لكثيرين، لكن ذلك يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".
إلى ذلك قال وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، إن مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسئول عن قرار إعادة خدمة الإنترنت من عدمها في البلاد.
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