مفتي مصر ينعى سلطان بن زايد

نعى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي جمهورية مصر العربية بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله تعالى وقدره، سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة. وأعرب فضيلة المفتى عن خالص تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإخوته الكرام، وعموم آل نهيان، ولشعب الإمارات الشقيق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته و أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان، و"إنا لله وإنا إليه راجعون". اقرأ أيضاً...رئيس الدولة ينعى سلطان بن زايد وإعلان الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

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