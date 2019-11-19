كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليبيا والصومال واليمن ضمن قائمة أخطر البلدان في عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة مخاطرة عالمية خريطة تفاعلية جديدة حددت أكثر فيها وجهات السفر خطورة في جميع أنحاء العالم.

وحدد الخبراء الطبيون والأمنيون في International SOS البلدان الأكثر خطورة للمسافرين في العام المقبل عبر فئات مثل السلامة الطبية والأمن والسلامة على الطرق.

وجاءت دول مثل ليبيا ومالي وجنوب السودان والصومال وسوريا وأفغانستان والعراق واليمن من بين بعض البلدان التي تم تصنيفها تحت عنوان "خطر شديد على أمن السفر"، حيث قد تكون سيطرة الحكومة والقانون والنظام ضئيلة أو غير موجودة عبر مساحات واسعة.

وذكرت الشركة: "التهديد الشديد بالهجمات العنيفة من قبل الجماعات المسلحة التي تستهدف المسافرين والموظفين الدوليين، خدمات الحكومة والنقل بالكاد تعمل، أجزاء كبيرة من البلاد لا يمكن للأجانب الوصول إليها."

ووفقًا للخريطة، فإن أكثر وجهات السفر أمانًا حيث تكون مخاطر أمن السفر "غير موجودة" هي النرويج وفنلندا والدنمارك وجرينلاند وسلوفينيا وسويسرا.

المخاطر الطبية العالية:

Advertisements

ليس فقط الإضطرابات السياسية والإرهاب والجرائم البسيطة التي يجب على المسافرين مراعاتها عند اختيار وجهاتهم.

تفرض بعض البلدان مخاطر طبية أعلى من غيرها، سواء كانت محدودة أو غير موجودة فعليًا في الرعاية الصحية أو خدمات طب الأسنان أو الرعاية الأولية؛ وانتشار العدوى المنقولة عن طريق الأغذية والمياه؛ أو النقاط الساخنة لتفشي الأمراض المعدية التي تهدد الحياة مثل الملاريا أو الكوليرا.

وتشمل البلدان التي تحمل "مخاطر طبية عالية جدًا على السفر" العديد من نفس البلدان التي تعتبر الأكثر خطورة على الأمن، بما في ذلك ليبيا والصومال واليمن وجنوب السودان والعراق وأفغانستان.

وتشمل الدول الأخرى غير الآمنة طبيا النيجر وبوركينا فاسو وسيراليون وليبيريا وفنزويلا.

وكما هو متوقع، تشكل الدول الغربية والمتقدمة أقل المخاطر الطبية.