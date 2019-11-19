كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: تركيا لن تتخلى عن طائرات S-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثات في واشنطن الأسبوع الماضي بأن تركيا لن تتخلى عن أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية S-400 التي اشترتها هذا العام على الرغم من احتجاجات حليفها في حلف شمال الأطلسي.

وعقد أردوغان وترامب محادثات في البيت الأبيض للتغلب على الخلافات المتزايدة بين الحلفاء.

وقالت واشنطن، إن طائرات S-400 تشكل تهديدًا لطائراتها المقاتلة الشبح طراز F-35 وأوقفت تركيا من برنامج الطائرات النفاثة، حيث إنها المشتري والشركة المصنعة.

كما حذرت من فرض عقوبات أمريكية على الصفقة لكنها لم تفرضها بعد.

وفي حديثه لأعضاء حزب العدالة والتنمية في البرلمان، قال أردوغان أيضًا إنه أبلغ ترامب أنه إذا حافظت الولايات المتحدة على "موقفها الثابت" من طائرات F-35، فسيتعين على تركيا أن تبحث عن بدائل لتلبية احتياجاتها الدفاعية على المدى المتوسط.

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وأوضح الرئيس التركي أن أنقرة ستواصل القتال ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية، على الرغم من أن تركيا تدرك أن الدعم الأمريكي لها لن ينتهي على الفور.

وتنظر تركيا إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها جماعة إرهابية مرتبطة بالمقاتلين الأكراد الذين يشنون تمردًا على الأراضي التركية، وقد شنت ثلاث هجمات في شمال سوريا ضدهم.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس مديرية صناعة الدفاع التركية إن تركيا تخطط لاستخدام نظام الدفاع الصاروخي S-400 من روسيا، وليس وضعها جانبا وسط تهديدات بفرض عقوبات أمريكية.

وقال إسماعيل دمير في مقابلة مع سي إن إن ترك، لن نستخدمها من أجلهم، فهو نظام اشتريناه بدافع الضرورة ودفعنا الكثير من المال. لدينا علاقات متحالفة مع روسيا والولايات المتحدة. مضيفًا، يجب أن نستمر ونحترم الاتفاقيات التي وقعناها.