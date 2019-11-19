كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض مبيعات السيارات التركية في الأشهر العشرة الأولى من 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت جمعية موزعي السيارات، اليوم الثلاثاء، أن مبيعات السيارات والمركبات التجارية الخفيفة في تركيا انخفضت بنسبة 31.88٪ في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي.

تم بيع ما مجموعه 330،384 سيارة خلال هذه الفترة، بانخفاض عن 485،027 سيارة في 2018، وفقًا لتقرير صادر عن الجمعية.

وانخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 29.17٪ إلى 2682424 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأضافت الشركة: "في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، انخفض سوق السيارات التجارية الخفيفة بنسبة 41.6 ٪، مقارنة بالعام السابق، إلى 61760. في عام 2018، كانت المبيعات 105753".

من ناحية أخرى، ارتفع سوق سيارات الركاب بنسبة 138٪ في شهر أكتوبر من هذا العام، مع ارتفاع سوق سيارات الركاب وسيارات المركبات الخفيفة إلى 49.075.

وأشارت إلى أنه "مقارنةً بالعدد الإجمالي البالغ 21،571 في أكتوبر 2018، ارتفعت المبيعات بنسبة 127.5٪".

وقالت إن مبيعات سيارات الركاب ارتفعت بنسبة 137.94 ٪ في عام 2019 على أساس سنوي، حيث بلغت 39996، بزيادة عن رقم العام الماضي البالغ 16809.

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وارتفع سوق المركبات التجارية الخفيفة بنسبة 90.66٪ ليصل إلى 9،079 في شهر أكتوبر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. في عام 2018، كانت المبيعات 4،762.

أيضًا، وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) أن تسجيلات السيارات الجديدة انخفضت بنسبة 0.7٪ مقارنة مع الأشهر العشرة الأولى من عام 2018.

وقالت: "على الرغم من زيادة الطلب في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي في سبتمبر وأكتوبر، ظلت ألمانيا (+ 3.4 ٪) السوق الأوروبية الرئيسية الوحيدة التي سجلت نموا حتى الآن في عام 2019".

على النقيض من ذلك، شهدت إسبانيا (.36.3 ٪) والمملكة المتحدة (2.9 ٪) أقوى انخفاضات خلال نفس الفترة، في حين أن الأسواق الإيطالية (0.8 ٪) والفرنسية (0.3 ٪) تعافت تقريبا.

ونما سوق سيارات الركاب في الاتحاد الأوروبي بنسبة 8.7 ٪ ليصل إلى 1171746 وحدة مسجلة، مسجلة أعلى رقم قياسي في أكتوبر منذ عام 2009.

ونتيجة لذلك، سجلت جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبًا زيادات في شهر أكتوبر، باستثناء الإدارة القبرصية اليونانية والمملكة المتحدة.

سجلت أربعة من أسواق الاتحاد الأوروبي الخمسة الرئيسية مكاسب قوية، ألمانيا (12.7 ٪) وفرنسا (8.7 ٪) وإيطاليا (6.7 ٪) وإسبانيا (6.3 ٪)، في حين تقلصت مبيعات السيارات في المملكة المتحدة (.76.7 ٪).