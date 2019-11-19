كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: ندرك أن الدعم الأمريكي لقوات حماية الشعب الكردية لن ينتهي على الفور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء قوله إن تركيا تدرك أن الدعم الأمريكي للميليشيا الكردية السورية لحماية الشعب السوري لن ينتهي على الفور، مضيفًا أن معركة أنقرة ضد الميليشيا التي تعتبرها جماعة إرهابية ستستمر.

تنظر أنقرة إلى وحدات حماية الشعب باعتبارها جماعة إرهابية مرتبطة بالمقاتلين الأكراد الذين يشنون تمردًا على الأراضي التركية، وقد شنت ثلاث هجمات في شمال سوريا ضد الميليشيات. وقد أغضبها الدعم الأمريكي للميليشيات، وحثت مرارًا وتكرارًا حليفها في الناتو على وقف علاقاتها مع المجموعة.

وفي حديثه لأعضاء حزب العدالة والتنمية، قال أردوغان إن تركيا ستواصل معركتها ضد وحدات حماية الشعب حتى يتم وقف جميع التهديدات ضد تركيا والقضاء على كل متشدد. وأضاف أنه لا يمكن تحقيق أي خطة في المنطقة دون موافقة تركيا ودعمها.

و في وقت سابق، اوضح أردوغان إن الولايات المتحدة لا تفي بتعهدها بنزع مليشيا كردية من منطقة حدودية سورية.

قبل شهر، شنت تركيا هجومًا عبر الحدود مع المتمردين السوريين ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية وبعد أن سيطرت على مساحة 120 كيلومترًا (75 ميلًا) من الأراضي توصلت إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لإبعادهم عن تلك المنطقة.

وكان مسؤولون أتراك قد قالوا في السابق إن أردوغان قد يلغي الزيارة الأمريكية احتجاجًا على تصويت مجلس النواب الأمريكي للاعتراف بعمليات القتل الجماعي للأرمن قبل قرن من الزمان كإبادة جماعية والسعي لفرض عقوبات على تركيا.

بعد الاتفاق مع واشنطن، توصلت أنقرة أيضًا إلى اتفاق مع موسكو تقضي بموجبه بانسحاب وحدات حماية الشعب إلى عمق 30 كم على طول الحدود الشمالية الشرقية السورية مع تركيا.

لكن اشار أردوغان الي إن هذا الاتفاق لم يتحقق، حيث لا يزال مقاتلو وحدات حماية الشعب في الشريط الحدودي، مضيفًا أنه سيجري محادثات مع بوتين قريبًا حول هذه القضية.

كما اوضح أردوغان في حديث للصحفيين قبل مغادرته في زيارة إلى المجر، إن المواجهات في سوريا مستمرة، حيث قتل 11 مقاتلًا من الجيش الوطني السوري المتمرد المدعوم من تركيا يوم الخميس.

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واضاف "يهاجم هؤلاء الإرهابيون الجيش الوطني السوري، ويقوم الجيش الوطني السوري بالرد بالمثل. هناك 11 شهيدًا من الجيش الوطني السوري صباح اليوم. وقُتل الكثيرون على الجانب الآخر."

بموجب الاتفاقيتين الثنائيتين، أوقفت أنقرة هجومها مقابل انسحاب مقاتلي وحدات حماية الشعب. قام الجنود الأتراك والروس حتى الآن بدوريتين مشتركتين بالقرب من الحدود لمراقبة تنفيذ اتفاقهما.

تعتبر أنقرة مجموعة حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية بسبب علاقتها بالمسلحين الذين حاربوا التمرد في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984. أغضب دعم الولايات المتحدة لحزب الشعب الكردستاني، الذي كان حليفا رئيسيا في الحرب ضد الدولة الإسلامية، تركيا.

بدأت أنقرة هجومها على وحدات حماية الشعب بعد أن أعلن ترامب انسحابًا مفاجئًا لـ 1000 جندي أمريكي من شمال سوريا في أوائل أكتوبر. قال الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين إن بعض القوات ستواصل العمل هناك.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال قائد القوات الديمقراطية السورية بقيادة وحدات حماية الشعب إن المجموعة كانت تستأنف عملها مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الدولة الإسلامية في سوريا.

تقول مصادر تركية إن ترامب وأردوغان تربطهما صلات قوية رغم الغضب في الكونجرس بسبب الهجوم التركي على سوريا وشرائها الدفاعات الجوية الروسية، وعلى الرغم من ما تعتبره أنقرة تصريحات خاطئة للرئيس الأمريكي.

يمكن أن تثبت هذه العلاقات الشخصية أهميتها، بالنظر إلى قيام تركيا العضو في الناتو بشراء نظام الدفاع الصاروخي من طراز S-400 في موسكو، والذي بموجب القانون الأمريكي يجب أن يخضع لعقوبات.

لقد تم تعليق تركيا بالفعل من برنامج F-35 للطائرات المقاتلة الذي كان فيه منتجًا وعميلًا مشتركًا على حد سواء، والهجوم الذي شنته ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا في 9 أكتوبر قد مهد الطريق لمزيد من الانتقام الأمريكي.

