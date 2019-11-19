المغرب – بوروندي .. “الأسود” يفكون “نحس” الشباك وينهون الشوط الأول لصالحهم

أنهى المنتخب المغربي لكرة القدم، الجولة الأولى من مباراته أمام بورندي متقدما بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليا، بملعب “لويس الثاني” في العاصمة البوروندية بوجمبورا، في إطار ثاني مباريات المجموعة الخامسة من الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021، المزمع إقامتها في الكاميرون.

وكما كان متوقعا، دخل المنتخب الوطني المباراة ضاغطا ومستحوذا، من أجل مباغثة الخصم، والتقدم في النتيجة، وهو الأمر الذي كان قريبا من تحقيقه في أول 10 دقائق من المباراة، بواسطة كل من حكيم زياش ورشيد العليوي، غير أن تسديدتهما لم تلج الشباك.

الدقيقة 23، ستعرف فرصة خطيرة جديدة للمنتخب، بواسطة يوسف النصيري من كرة رأسية، غير أن كرته ارتطمت بالعارضة عوضا عن الشباك.

وما هي إلا دقيقة واحدة، حتى فك نصير المزراوي أخيرا النحس، وسجل أول الأهداف للمنتخب المغربي، بعد أن تابع بشكل مثالي كرة ثابة سددها رشيد العليوي.

ردة فعل المنتخب البورندي، لم تتأخر كثيرا، وخلق أول فرصة خطيرة من تسديدة قوية، لم تذهب بعيدا عن مرمى الحارس ياسين بونو.

Advertisements

الدقيقة 39، ستحمل الجديد للمنتخب الوطني، بعد هجمة منسقة بدأها أشرف حكيمي، سيتمكن يوسف النصيري من تسجيل ثاني الأهداف، واضعا “الأسود” في المقدمة، ومسجلا تاسع أهدافه مع المنتخب.

لينتهي النصف الأول بتقدم “الأسود” بهدفين دون رد.