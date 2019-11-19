تاوريرت..شاب ينهي حياة شقيقه بطريقة بشعة!

شهد حي التقدم في مدينة تاوريرت، صباح اليوم الثلاثاء، جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في الثلاثينات من عمره، على يد شقيقه.

وحسب مصادر محلية، فإن الشقيقين نشب بينهما خلاف، سرعان ما تحول إلى جريمة قتل بشعة، بعدما وجه أحدهما طعنات إلى الآخر في مناطق مختلفة من جسمه، وأرداه قتيلا على الفور.

وأضافت المصادر ذاتها أن المتهم كان في حالة هستيرية بفعل تناوله أقراصا مهلوسة “قرقوبي”، ما دفعه إلى توجيه طعنات إلى شقيقه، أصابه بها على مستوى القلب.

وفور علمها بالخبر، حلت السلطات المحلية، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية في مكان الحادث.

وجرى توقيف المعني بالأمر، وإيداعه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، فيما تم نقل جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في تاوريرت، لإخضاعها للتشريح الطبي، وفقا لتعليمات النيابة العامة المختصة.