لطيفة رأفت وإيهاب وسلمى رشيد وآخرون.. كليب جديد حول الطفولة يعرض أمام “لالة مريم”

يحضر الفنانون، لطيفة رأفت، وإيهاب أمير، وأحمد شوقي، ورجاء بلمير، لكليب جديد، يصدر قريبا، حول موضوع الطفولة، يشرف عليه المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه الأميرة لالة مريم.
وكشفت مصادر “اليوم24” أن المرصد، وجه دعوة إلى الفنانين المذكورين، من أجل المشاركة في عمل حول الطفل، ليعرض ضمن المؤتمر الوطني لحقوق الطفل في مدينة مراكش في جلسته الموسمية، التي تترأسها الأميرة لالة مريم.
وتصور لقطات الكليب في مدينة طنجة، وسيتم تعميم عرضه على وسائل إعلام وطنية، وإفريقية، ودولية، بعد كشفه لأول مرة في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، المنعقد بين 21 و23 نونبر الحالي.
ويرتقب أن يشارك في العمل الفني المذكور فنانون من إفريقيا، والعالم، احتفالا بمرور 30 سنة على اعتماد الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل.
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