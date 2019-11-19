“نحس” المباريات النهائية يطارد الحواصلي في كأس العرش

خسر فريق حسنية أگادير، أمس الاثنين، نهائي كأس العرش أمام الاتحاد الرياضي البيضاوي، بهدفين مقابل هدف واحد، في مباراة احتضنتها أرضية الملعب الشرفي بمدينة وجدة.

وكرست خسارة الأمس، النحس الذي بات يلازم عبد الرحمان الحواصلي حارس مرمى الفريق السوسي في المباريات النهائية للكأس الفضية.

وشكل نهائي وجدة، الظهور الرابع للحواصلي في المشهد الختامي لكأس العرش، غير أنه لم يفلح في الظفر باللقب، رفقة الأندية الأربع التي لعب لها.

فبالإضافة لهزيمته مع الحسنية أمام “الطاس”، فشل الحارس الخلوق في الظفر باللقب رفقة النادي المكناسي حيث خسر المباراة النهائية للموسم الرياضي 2011/2010 أمام المغرب الفاسي.

وفي الموسم الموالي، لعب الحواصلي معارا من الرجاء في صفوف الجيش الملكي، الذي انهزم في النهائي أمام الفريق الأخضر بركلات الترجيح، قبل أن يخسر وبالسيناريو نفسه نهائي 2015/2014 مع الفتح الرباطي في المواجهة التي جمعته بأولمبيك خريبگة.