مصاب بالسرطان.. تونسية تناشد الملك العفو عن شقيقها المعتقل في قضية إرهاب- فيديو

ناشدت سيدة تونسية الملك محمد السادس، العفو عن شقيقها، المعتقل في قضية إرهاب، منذ عام 2006.
وقالت السيدة التونسية في شريط فيديو، بثته على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن شقيقها معتقل في سجن العرجات، في العاصمة الرباط، بتهمة الإرهاب، منذ مارس عام 2006، لافتة الانتباه إلى أنه سيغادر السجن في عام 2021.
وأوضحت السيدة ذاتها أن شقيقها مريض بسرطان الحنجرة، ولا يستطيع مقاومة قسوة السجن، مشيرة إلى أن والدته لم تره منذ 15 سنة، لأنها مصابة بشلل نصفي.
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