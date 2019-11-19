طنجة.. تأجيل محاكمة المتهمين بمقتل طالب صحراوي بجامعة عبد المالك السعدي

أجلت الغرفة الجنائية في استئنافية طنجة، صباح اليوم، جلسة المحاكمة المتعلقة بملف مقتل الطالب الصحراوي في كلية الحقوق “ع.ي”، الذي أصيب بضربة حجر أثناء شجار مع مجموعة من الطلبة في حي “بوخالف”، إلى جلسة 10 دجنبر المقبل.

والتمس رئيس الجلسة من ممثل النيابة العامة، تنفيذ الأمر بإحضار جميع المصرحين، الواردة أسماؤهم في محضر الضابطة القضائية، قصد الاستماع إليهم.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر دجنبر الماضي، بعدما دخلت مجموعة من الطلبة في جامعة عبد المالك السعدي في طنجة في شجار نتجت عنه إصابة طالب يتابع دراسته بسلك الدكتوراه، قبل أن يدخل في غيبوبة، حيث توفي، في يناير الماضي، متأثرا بإصابته البليغة.