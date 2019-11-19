بدء ورشة عمل في عدن حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول "التحقيق في الجرائم ضد النساء والاطفال" والتي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.



Advertisements

وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام إلى توعية 30 مشارك ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، بأثر التقاليد الاجتماعية في اقامة المرأة امام القضاء واجهزة انفاذ القانون، واتفاقية مكافحة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة، والتدابير الخاصة بالاحداث، ومعرفة احتياجات وأولويات النساء والاطفال ضحايا العنف بمحافظة عدن.

وتطرق الورشة إلى التعريف بطرق التحقيق في جرائم الاطفال، وطرق تعامل الاجهزة الامنية والقضائية معهم، والمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بالنساء المحتجزات والاطفال، و العدالة التحويلية خارج المسار القانوني للدعوة الجزائية في حالات الاطفال.