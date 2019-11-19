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بدء ورشة عمل في عدن حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ورشة عمل في عدن حول التحقيق في الجرائم ضد النساء والأطفال والان مع التفاصيل

الثلاثاء 19 نوفمبر 2019

بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول "التحقيق في الجرائم ضد النساء والاطفال" والتي تنظمها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

 

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وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة ايام إلى توعية 30 مشارك  ومشاركة من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات مجتمع مدني، بأثر التقاليد الاجتماعية في اقامة المرأة امام القضاء واجهزة انفاذ القانون، واتفاقية مكافحة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة، والتدابير الخاصة بالاحداث، ومعرفة احتياجات وأولويات النساء والاطفال ضحايا العنف بمحافظة عدن.

 

وتطرق الورشة إلى التعريف بطرق التحقيق في جرائم الاطفال، وطرق تعامل الاجهزة الامنية والقضائية معهم، والمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة بالنساء المحتجزات والاطفال، و العدالة التحويلية خارج المسار القانوني للدعوة الجزائية في حالات الاطفال.

 

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