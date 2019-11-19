- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الزبيدي يؤكد دعم الإنتقالي لجهود مكافحة الإرهاب وإحلال السلام بما يضمن حقوق الجنوبيين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
أكد رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، اللواء، عيدروس قاسم الزبيدي، عدم المجلس، لجهود مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في اليمن بما يضمن حق الجنوبيين كاملة من خلال مشاركتهم في المفاوضات القادمة .
جاء ذلك خلال لقاءه، أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي، سفيرة هولندا لدى اليمن ارما ديورون .
وأعتبر اللواء الزبيدي إتفاق الرياض فرصة حقيقية للبناء والتنمية وتثبيت الأمن وإعادة الخدمات، ويعزز الآمال لدى أوساط الشعب .. مثمناً ثجهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في إنجاز اتفاق الرياض.
وأشاد الزُبيدي بجهود الأصدقاء الهولنديين، الذين لا تزال مشاريعهم التنموية حاضرة في بلادنا، مثمناً حرصهم على إحلال السلام في اليمن.
بدورها عبرت السفيرة الهولندية عن تقديرها لمواقف المجلس الانتقالي الجنوبي، مؤكدة أن المجلس أصبح شريكاً حقيقياً في صناعة السلام في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر الزبيدي يؤكد دعم الإنتقالي لجهود مكافحة الإرهاب وإحلال السلام بما يضمن حقوق الجنوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.